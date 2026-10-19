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Бои на севере несколько утихли: где пытался прорваться враг, сообщил Генштаб

Украина 08:04   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Бои на севере несколько утихли: где пытался прорваться враг, сообщил Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Утром 19 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться дважды около Графского.

На Купянском – СОУ отбили 11 атак в районе Купянска и Радьковки.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 82 авиационных удара, во время которых сбросил 273 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9154 дрона-камикадзе и совершили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 19 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.".