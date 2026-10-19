Бои на севере несколько утихли: где пытался прорваться враг, сообщил Генштаб

Утром 19 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться дважды около Графского.

На Купянском – СОУ отбили 11 атак в районе Купянска и Радьковки.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 82 авиационных удара, во время которых сбросил 273 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9154 дрона-камикадзе и совершили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 19 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.