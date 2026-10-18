Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова

Вечером 18 октября россияне ударили беспилотником в крышу шестнадцатиэтажки в Салтовском районе Харькова.

Дополнено в 23:31. Стало известно о двух пострадавших.

22:28. О «прилете» в 22:14 сообщил мэр Игорь Терехов.

Вскоре он добавил, что повреждено около 30 окон. О пострадавших информация не поступала.

О беспилотнике неопределенного типа курсом на Салтовку мониторинговые каналы предупреждали в 21:45.

Как сообщала МГ «Объектив», два беспилотника ударили по Харькову утром 18 октября — в 07:20 и около 08:00. Оба попадания зафиксировали в Основянском районе. О пострадавших не информировали.