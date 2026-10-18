Утренний удар по Харькову. «Шахед» атаковал Основянский район, сообщил Терехов

«Прилет» БпЛА «Шахед» зафиксировали в Харькове около 07:20 18 октября.

О попадании в Основянском районе сообщил мэр Игорь Терехов.

До того, как в городе раздался взрыв, мониторинговые каналы предупреждали о реактивном «Шахеде» курсом на Основу.

Напомним, около 20:50 17 октября россияне били по Харькову баллистикой. Прилетело на границе двух районов — Слободского и Основянского. Четыре человека — двое мужчин и две женщины — пострадали из-за удара. Около 22:25 попадание дрона зафиксировали в Слободском районе Харькова.