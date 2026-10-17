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Взрыв в Харькове: город под атакой баллистики, пострадавшие (дополнено)

Происшествия 22:04   17.10.2026
Виктория Яковенко
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Взрыв в Харькове: город под атакой баллистики, пострадавшие (дополнено)

Около 20:50 в Харькове раздался взрыв. По городу ударила баллистика. «Прилетело» на границе двух районов – Слободского и Основянского. Четыре человека – двое мужчин и две женщины – пострадали из-за удара.

Дополнено в 22:04. Еще одна 25-летняя женщина обратилась за помощью к врачам. У нее диагностировали острую реакцию на стресс, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:51. 26-летняя женщина пострадала в Основянском районе Харькова, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:37. Враг нанес удар баллистикой по границе двух районов — Слободского и Основянского. Три человека пострадали в двух районах, написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 21:21. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 66-летний и 42-летний мужчины получили ранения в Слободском районе, их госпитализировали.

Дополнено в 21:18. Уже известно о двух пострадавших из-за ракетного удара по Слободскому району, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:04. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что известно об одном пострадавшем в Слободском районе.

Дополнено в 21:02. Мэр Игорь Терехов сообщил: есть информация о пострадавших в результате атаки на Харьков вечером.

20:57. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вражеской баллистики по Слободскому району. Последствия уточняются.

Напомним, после 21:30 16 октября в Харькове раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилете «Бандеролей». Удары зафиксировали в Слободском и Немышлянском районах. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадали 15 человек. В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что враг ударил по Харькову малогабаритными крылатыми ракетами S8000 «Бандероль». Попадание зафиксировано в двухэтажном здании цветочного магазина в Немышлянском районе. Также повреждены многоквартирные жилые дома.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 22:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:50 в Харькове раздался взрыв.".