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Чем обстреливали Харьков оккупанты 16 октября: последствия (фото)

Происшествия 12:01   17.10.2026
Виктория Яковенко
Чем обстреливали Харьков оккупанты 16 октября: последствия (фото)

По предварительным данным правоохранителей, вечером 16 октября враг ударил по Харькову малогабаритными крылатыми ракетами S8000 «Бандероль».

«Попадание зафиксировано в двухэтажном здании цветочного магазина в Немышлянском районе. Также повреждены многоквартирные жилые дома», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

В результате атаки пострадали 15 человек, среди них — трое детей: двое парней в возрасте 12 и 13 лет и 13-летняя девочка. У пострадавших – взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, акубаротравмы, повреждения обломками стекла и другие травмы. Часть людей подверглась острой реакции на стресс.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удары по Харькову

удары по Харькову

удары по Харькову

Напомним, после 21:30 16 октября в Харькове раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилете «Бандеролей». Удары зафиксировали в Слободском и Немышлянском районах. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадали 15 человек.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 12:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным правоохранителей, вечером 16 октября враг ударил по Харькову малогабаритными крылатыми ракетами S8000 «Бандероль».".