Чим обстрілювали Харків окупанти 16 жовтня: наслідки (фото)

За попередніми даними правоохоронців, ввечері 16 жовтня ворог вдарив по Харкову малогабаритними крилатими ракетами S8000 «Бандероль».

«Влучання зафіксовано у двоповерхову будівлю квіткового магазину в Немишлянському районі. Також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки постраждали 15 людей, серед них — троє дітей: двоє хлопців віком 12 та 13 років і 13-річна дівчина. У потерпілих – вибухові поранення, черепно-мозкові травми, акубаротравми, ушкодження уламками скла та інші травми. Частина людей зазнала гострої реакції на стрес.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт “бандеролей”. Удари зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, постраждали 15 людей.