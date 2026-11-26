Щоб відрізнити шахрайський сайт від справжнього, насамперед треба уважно перевіряти адресу вебсайту, розповіли МГ «Об’єктив» у департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Від початку 20 років XXI сторіччя, особливо після пандемії ковіду, інтернет-крамниці набули дуже великої популярності в України. Онлайн замовляють і купують одяг, техніку, харчі. Але разом із цим з’явилися шахрайські схеми, завдяки яким у користувачів виманюють особисту інформацію та гроші. Одна з найбільш поширених схем – це фішингові посилання, що імітують вигляд популярних маркетплейсів, розповідає проєкт «Кібер Брама».

«Мета фішинга – отримати конфіденційну інформацію користувача: логіни, паролі чи дані банківських карток. Відвідавши таке посилання, користувачі можуть випадково ввести свої персональні дані або оплатити покупку через небезпечний ресурс», – зазначили у «Кібер Брамі».

«Шахраї часто створюють підроблені ресурси, які візуально майже не відрізняються від офіційних сайтів банків, інтернет-магазинів чи державних установ. Відмінність може полягати лише в одній літері, цифрі або додатковому символі в адресі. Також варто звертати увагу на підозріло низькі ціни, надмірні знижки, помилки в текстах, відсутність контактної інформації та вимоги здійснити повну передоплату», – розповіли «Об’єктиву» в департаменті кіберполіції.

Як не потрапити на гачок фішингу?

Уважно перевірте URL-адресу. Офіційні сайти маркетплейсів мають правильні доменні імена (наприклад, “rozetka.ua” або “olx.ua”). Якщо у посиланні наявні сумнівні символи, додаткові цифри чи літери, або адреса є трохи зміненою, наприклад, “roz3tka.ua” або “olx.com.ua”, це може бути ознакою фішингу. Не рекомендується переходити на сайти за посиланнями з невідомих SMS, електронних листів або повідомлень у месенджерах. Якщо ви отримали лист або повідомленні у месенжері з посиланнями на “подарунки” чи “знижки”, шахраї заманюють вас на фейковий сайт. Зазвичай аферисти пропонують ввести дані або здійснити оплату. Найбезпечніше самостійно вводити адресу офіційного ресурсу в браузері. Варто придивитися до дизайну сайту. Фейкові сайти схожі на оригінальні, але почасти мають дуже низьку якість графіки та помилки у тексті. Легітимні маркетплейси ніколи не питають особисту інформацію через електронну пошту або месенджери. Загалом, вони питають номер телефону і електронну пошту, аби за їхньою допомогою ідентифікувати постійного клієнта. Щоб не стати жертвою фішингу, використовуйте двофакторну автентифікацію, радять фахівці «Кібер Брами». Більшість сучасних маркетплейсів надсилають SMS-коди або підтвердження через додаток. Це знижує ризик несанкціонованого доступу до вашого акаунту. Не довіряйте занадто гарним пропозиціям, адже безплатний сир буває лише у мишоловці. Занадто вигідна пропозиція – це, швидше за все, пастка.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у шість разів збільшилася кількість зареєстрованих кіберзлочинів на Харківщині за останні 5 років.

