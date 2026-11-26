Підозрюваного у вбивстві українського військового в Харкові затримали через три доби. За “роботу” російські спецслужби обіцяли кілеру 15 тис. доларів, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Злочин було скоєно увечері 22 листопада на території житлової забудови міста. Тоді від трьох вогнепальних поранень з пістолета Макарова в спину і потилицю загинув майор ЗСУ, який перебував у Харкові у службовому відрядженні.

У соцмережах повідомляли, що це сталося на вулиці Грушевського (Баварія).

За попередніми даними, військовослужбовця заманили туди під приводом побачення з дівчиною.

Протягом трьох діб харківські копи встановили особу підозрюваного та затримали його на території Вінницької області. Фігурант – 23-річний безробітний житель міста Могилів-Подільський Вінницької області. Раніше він неодноразово сидів, в тому числі за крадіжки, і лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За даними слідства, російські спецслужби завербували підозрюваного восени цього року, коли він шукав легких заробітків на телеграм-каналах. Для виконання замовлення чоловік прибув до Харкова за два дні до злочину, орендував квартиру в районі, який вказав куратор, та ретельно розвідав місце скоєння майбутнього вбивства.

“Встановлено, що під час скоєння злочину кілер підтримував відеозв’язок із російським куратором, який координував його дії”, – кажуть у СБУ.

Відразу після вбивства кілер позбавився зброї, змінив одяг і залишив місто. Після затримання чоловікові повідомили про підозру в навмисному вбивстві на замовлення. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар повідомив, що так швидко встановити особу вбивці вдалося завдяки системі відеоспостереження “Безпечне місто”. Спрацювала система розпізнавання осіб, яку закупили цього року.