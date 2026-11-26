Мер Харкова Ігор Терехов під час громадських слухань 26 листопада повідомив скільки коштів у бюджеті планують передбачити на підтримку Сил оборони у 2027 році. Він також порівняв обсяги фінансування в інших великих містах України.

“Сьогодні всі комунальні підприємства, які у нас існують, вони допомагають нашим військовим. Весь депутатський корпус, хто не воює, допомагає військовим. Міська влада, районна адміністрація, ми всі націлені на те, що будемо допомагати військовим. Але хочу сказати, що є цифри і цифри, знаєте, вперта річ. Так от, я спеціально зробив таку статистику, щоб кожен з нас розумів, про що мова. Якщо взяти бюджет, ми сьогодні будемо виділяти з вами на наступний рік 830 млн. Якщо ми сьогодні порівняємо цей рік, в якому ми 735 млн витрачаємо на підтримку військових, і ми взяли декілька великих міст. Ми взяли Київ, Дніпро і Харків. Так от, порівняння: на кожні 100 грн міського бюджету міста Київ у цій програмі передбачені 1 грн 62 копійки. Місто Дніпро – 74 копійки. Місто Харків по всіх наших 11 програмах – 3 грн 67 копійок. Є різниця чи немає? Відповідно, є різниця”, – сказав мер.

Він також подякував військовим, які долучилися до громадських слухань.

Зазначимо, перші громадські слухання за час повномасштабного вторгнення (і вперше з 2018 року) в Харкові відбулися 26 листопада. На них обговорювали проєкт бюджету громади на 2027 рік, а також проєкт Програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2027 рік та зміни до Статуту територіальної громади.