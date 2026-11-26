Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ворожої атаки на Харків вдень 26 листопада.

“На жаль, загинула жінка в Київському районі. “Приліт” по ХАІ підтверджуємо. Підтверджуємо “приліт” по енергетичному об’єкту””, – зазначив міський голова, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

За даними Терехова, ворог атакував місто “бандеролями”.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почали лунати близько 11:20. У Київському районі під атакою опинився виш, у приватному будинку почалася пожежа, загинула жінка. У Салтівському районі через удар спалахнув будинок. Також Слобідський район атакувала “бандероль”.