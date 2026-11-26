Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: ранок розпочався зі смертельних “прильотів”.

07:28

Ранкові «прильоти» у Харкові: є загиблі та постраждалі

Вибухи в Харкові пролунали близько 05:15. Мер Ігор Терехов поінформував: російський дрон ударив по багатоповерхівці в Новобаварському районі. Після чого “приліт” зафіксували також у Холодногірському.

“У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих”, – написав Терехов.

Незабаром міський голова повідомив про першого загиблого, а за деякий час знайшли тіло ще однієї жертви.

“Одне тіло загиблої людини знайдено у квартирі, куди влетів ворожий “шахед”, – уточнив Терехов.