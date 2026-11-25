Ускладнень руху та надзвичайних ситуацій на дорогах в Харківській області, пов’язаних із погодними умовами, не зафіксовано. Шляховики працювали у посиленому режимі.

«Перші погодні капризи позаду: рух дорогами Харківщини без ускладнень. До робіт було залучено близько 70 одиниць спеціалізованої дорожньої техніки. Найскладнішою була ситуація на Богодухівському напрямку та окремих ділянках центральної частини області. Дорожники стежили за станом покриття, оперативно реагували на погодні зміни та проводили необхідну обробку доріг», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Крім цього, за минулу добу дорожники використали 910 тонн піщано-сольової суміші.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Тим часом, у ГУ Нацполіції в Харківській області звернулись до водіїв і пішоходів.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські закликають водіїв та пішоходів бути особливо уважними й неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Дощ, мокре дорожнє покриття, туман та обмежена видимість створюють додаткові небезпеки на автошляхах, збільшують гальмівний шлях автомобілів і можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій», – зазначили правоохоронці.

Копи нагадують водіям про необхідність обирати швидкість відповідно до дорожньої обстановки, дотримуватися безпечної дистанції та бокового інтервалу, уникати різких маневрів і гальмування. Також важливо перевірити справність фар, інших зовнішніх світлових приладів, склоочисників та загальний технічний стан авто.

Пішоходам поліцейські радять переходити проїзну частину виключно у встановлених місцях. За умов недостатньої видимості варто використовувати світловідбивальні елементи на одязі, щоб бути помітнішими для керманичів.