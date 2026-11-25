У зв’язку з відсутністю напруги на ділянці Златопіль – Лозова 25–27 листопада тимчасово зміниться рух низки приміських поїздів. Деякі електрички взагалі скасували.

Як повідомляє телеграм-канал “Укрзалізниця: приміські поїзди” 25 та 26 числа зміненим маршрутом курсуватимуть:

№7001 Харків-Пасажирський – Златопіль (замість Харків-Пасажирський – Герсеванівський). Альтернатива №6525 Харків-Пасажирський – Герсеванівський .

№6529 Харків-Пасажирський – Златопіль (замість Харків-Пасажирський – Біляївка).

Тимчасово виведено з графіка поїзд №6828 Герсеванівський – Златопіль.

26 та 27 листопада зміненим маршрутом прямуватиме:

№6508 Златопіль – Харків-Пасажирський (замість Біляївка – Харків-Пасажирський).

Тимчасово не курсуватиме №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський.

Нагадаємо, єдині тарифи на приміські поїзди відтепер діють і на Харківщині. З 18 листопада вартість проїзду в електричках розраховують за шестизоновою системою. Детальніше – тут.