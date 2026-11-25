Електрички на Харківщині змінять маршрути: які рейси скасують 25–27 листопада
У зв’язку з відсутністю напруги на ділянці Златопіль – Лозова 25–27 листопада тимчасово зміниться рух низки приміських поїздів. Деякі електрички взагалі скасували.
Як повідомляє телеграм-канал “Укрзалізниця: приміські поїзди” 25 та 26 числа зміненим маршрутом курсуватимуть:
- №7001 Харків-Пасажирський – Златопіль (замість Харків-Пасажирський – Герсеванівський). Альтернатива №6525 Харків-Пасажирський – Герсеванівський .
- №6529 Харків-Пасажирський – Златопіль (замість Харків-Пасажирський – Біляївка).
- Тимчасово виведено з графіка поїзд №6828 Герсеванівський – Златопіль.
26 та 27 листопада зміненим маршрутом прямуватиме:
- №6508 Златопіль – Харків-Пасажирський (замість Біляївка – Харків-Пасажирський).
- Тимчасово не курсуватиме №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський.
Нагадаємо, єдині тарифи на приміські поїзди відтепер діють і на Харківщині. З 18 листопада вартість проїзду в електричках розраховують за шестизоновою системою. Детальніше – тут.