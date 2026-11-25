Про небезпечні метеорологічні явища, які будуть вдень 25 листопада на Харківщині, попередив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харкові та області очікуються пориви вітру до 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 25 листопада. На Харківщині протягом дня утримається хмарна погода. Прогнозують невеликі опади – сніг, мокрий сніг, дощ. На дорогах місцями можлива ожеледиця. У Харкові протягом доби очікуються невеликі опади на сніг, мокрий сніг, дощ.