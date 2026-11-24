Шестеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по Харківщині
Росіяни атакували БпЛА міста Мерефа та Лозова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Увечері 24 листопада внаслідок влучання ворожого БпЛА по місту Мерефа пошкоджені щонайменше п’ять приватних домоволодінь. Постраждали двоє людей. У чоловіка діагностовано акубаротравму, у жінки — гостру реакцію на стрес.
Також близько 17:50 росіяни завдали удару безпілотником «Шахед» по місту Лозова. Влучання сталося поблизу відділення пошти. Поранення отримали двоє жінок та двоє чоловіків.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, у Лозівській громаді під ударом росіян опинився Чернігівський старостинський округ, двоє постраждалих, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. Внаслідок удару по Лозовій спалахнула пожежа.