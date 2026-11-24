Росіяни атакували БпЛА міста Мерефа та Лозова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Увечері 24 листопада внаслідок влучання ворожого БпЛА по місту Мерефа пошкоджені щонайменше п’ять приватних домоволодінь. Постраждали двоє людей. У чоловіка діагностовано акубаротравму, у жінки — гостру реакцію на стрес.

Також близько 17:50 росіяни завдали удару безпілотником «Шахед» по місту Лозова. Влучання сталося поблизу відділення пошти. Поранення отримали двоє жінок та двоє чоловіків.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, у Лозівській громаді під ударом росіян опинився Чернігівський старостинський округ, двоє постраждалих, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. Внаслідок удару по Лозовій спалахнула пожежа.