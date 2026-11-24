З вересня 2026 року із Золочева відсутнє транспортне сполучення у будь-якому напрямку, повідомив МГ «Об’єктив» начальник Богодухівської районної державної адміністрації Євген Шаповал.

Але станом на теперішній час на території Богодухівського району діє транспортне сполучення за такими маршрутами:

Краснокутськ – Харків (через м. Богодухів); Краснокутськ – Харків (через с-ще Старий Мерчик); Краснокутськ – Полтава (через с-ще Коломак); Богодухів – Харків; Коломак – Харків (через м. Валки); Валки – Харків.

Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді. Також стало відомо, чому на Богодухівщині не будують підземні укриття. Крім того, 73 первинні модульні укриття встановлять у Богодухівському районі. Також траси, які з’єднують Богодухівщину із Сумською областю, Харковом та північчю Харківщини, вже накриті антидроновими сітками. Крім того, близько 200 людей повернулися до Богодухова після того, як ситуація у місті стабілізувалася.