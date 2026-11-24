Трамваї тимчасово не курсують на вулицях Віринській, Мойсеївській, Шевченка, а також на вулиці Нескорених, від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, через підтоплення внаслідок прориву водопроводу.

Про це повідомили в Харківській міськраді близько 12:00 24 листопада.

Через це трамваї №16 і 16А курсують так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – Пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Добровольців.

Також курсує тимчасовий автобус від автостанції «Салтівська» до майдану Конституції через вул. Нескорених та вул. Шевченка.

Нагадаємо, у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області інформували: станом на ранок 24 листопада на всіх дорогах державного значення повністю забезпечений проїзд для транспорту. Заторів або ускладнень руху немає. Напередодні дороги регіону почало замітати снігом.