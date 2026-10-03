Три боєприпаси знайшли під час прокладання водогону під Харковом

У селищі Мала Данилівка проводять реконструкцію водопровідної мережі. Голова громади Олександр Гололобов зазначив: це амбітний проєкт. Він також розповів, що під час робіт під дворами жителів виявили небезпечні знахідки.

«Усі необхідні матеріали для проведення робіт були повністю забезпечені благодійним фондом за кошти іноземних донорів. Водопровідна мережа передбачає не лише забезпечення водою. Проєктом передбачено облаштування пожежних гідрантів, а також окремих виходів для поливу газонів і дерев, які після війни плануємо висадити вздовж вулиці Малоданилівський шлях», – повідомив Гололобов.

За його словами, також проєктом передбачено прокладання водогону по вулиці Залізничній до вулиці Центральної, де встановлять пожежні гідранти.

«На дворі 2026 рік — п’ятий рік повномасштабної війни, але під час будівництва ми досі знаходимо відлуння Другої світової війни. Безпосередньо в проєкції майбутньої водопровідної траси, фактично під дворами місцевих мешканців, уже виявлено три старі боєприпаси. Усі небезпечні знахідки були обстежені та ліквідовані фахівцями ДСНС», – додав Гололобов.

Завершити роботи планують до кінця цього року.

Нагадаємо, у Малій Данилівці розпочали роботи з облаштування додаткової зливової каналізації на центральній вулиці. Це має вирішити проблему скупчення води після сильних дощів, повідомляв начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.