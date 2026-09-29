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«Лозовенківське море» зникне: під Харковом облаштовують зливову каналізацію

Суспільство 12:10   29.09.2026
Вікторія Яковенко
«Лозовенківське море» зникне: під Харковом облаштовують зливову каналізацію Фото: Олександр Гололобов

У Малій Данилівці розпочали роботи з облаштування додаткової зливової каналізації на центральній вулиці. Це має вирішити проблему скупчення води після сильних дощів.

«Навесні цього року ми збирали пропозиції від мешканців громади щодо проєктів, які, на їхню думку, необхідно реалізувати в першу чергу. Найбільше пропозицій стосувалося саме ремонту та облаштування додаткової зливової каналізації по вулиці Малоданилівський шлях. Проблема тут існує давно: після сильних дощів на центральній вулиці накопичується велика кількість води, створюючи справжнє «Лозовеньківське море». Ми почули мешканців — роботи вже тривають», – зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

В Малой Даниловке начали работы по обустройству дополнительной ливневой канализации
Фото: Олександр Гололобов

Він додав, що попереду ще чимало роботи, адже потрібно не просто прибрати воду, а зробити систему, яка нормально працюватиме й надалі. Завершити усе планують до кінця сезону.

В Малой Даниловке начали работы по обустройству дополнительной ливневой канализации
Фото: Олександр Гололобов
В Малой Даниловке начали работы по обустройству дополнительной ливневой канализации
Фото: Олександр Гололобов

Нагадаємо, автодорогу М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро ремонтують у районі Берестина. Роботи планують закінчити до кінця вересня. Наразі шляховики завершують облаштування нового асфальтобетонного покриття на раніше відфрезерованих ділянках, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Читайте також: Жорік та Кузя із Краматорська шукають собі нову родину

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 12:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Малій Данилівці розпочали роботи з облаштування додаткової зливової каналізації на центральній вулиці.".