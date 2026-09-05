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Наукове підприємство знеструмлене через удар російського FPV

Події 08:20   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наукове підприємство знеструмлене через удар російського FPV Фото: АТ “Харківобленерго”

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов вранці 5 вересня повідомив, що внаслідок удару російського FPV-дрона почалися проблеми з електропостачанням.

Так зараз знеструмлений один із мікрорайонів села Черкаська Лозова, а також наукове підприємство.

“Учора внаслідок влучання FPV-дрона в селищі Лісне було пошкоджено вікна та фасади житлових багатоквартирних будинків”, – додав Гололобов.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що напередодні 4 вересня ворог продовжив тероризувати Харківську область. Російські удари фіксували в Золочеві, а також на Балаклійщині.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов вранці 5 вересня повідомив, що внаслідок удару російського FPV-дрона почалися проблеми з електропостачанням.".