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Понад 3 тисячі збитих цілей у серпні та купол над Харковом: підсумки 4 вересня

Події 23:00   04.09.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Понад 3 тисячі збитих цілей у серпні та купол над Харковом: підсумки 4 вересня

Ефективність купола від FPV-дронів на оптоволокні над Харковом, успіхи НГУ «Хартія» під Дворічною, ситуація з комендантською годиною та штормове попередження на вихідні. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 4 вересня.

Купол над Харковом працює. Експеримент із захисту міста від FPV на оптоволокні показує себе ефективно і його будуть масштабувати

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, відповідаючи на питання МГ «Об’єктив». Синєгубов також навів дані за серпень щодо збитих усіма засобами ППО ворожих цілей на Харківщині. А їх було за один місяць більше, ніж за все перше півріччя 2026-го. А саме – 3040. Більш як половина того, що не долетіло, — це БпЛА «Молнія». Захисники неба знищили 1844 такі безпілотники. Причому 70% рухалися в бік Харкова. FPV-дронів збили 411.

Комендантську годину в Харкові не скоротять

Синєгубов відзначив, що наразі таких планів у Харківської ОВА немає. Він також прокоментував анонсовані президентом зміни в системі повітряних тривог у країні. А саме – введення двох рівнів небезпеки: жовтого та червоного. За оцінкою Синєгубова, ці заходи більше стосуються Києва. Адже життя столиці паралізувала безперервна тривога. Харків так живе з 2022-го. У місті діє диференційована тривога, її тільки поглиблюють та деталізують. «Далі будемо дивитися, що нам запропонує держава щодо цих кольорів», – відзначив начальник ХОВА.

Сили оборони рухаються в бік Дворічної

Корпус нацгвардії «Хартія» повідомив про звільнення ще чотирьох квадратних кілометрів лісосмуг між Дворічною та Западним. Аналітики DeepState відкоригували мапу фронту в цій локації вже третє за останні десять днів. І всі рази – на користь СОУ.

Жінка загинула, випалюючи сухостій

Трагедія сталася напередодні в селі Новоселівка Нововодолазької громади. Рятувальники прибули гасити пожежу, що охопила пів гектара території. І на місці виявили тіло літньої жертви вогню.

Без світла в суботу, 5 вересня, залишаться жителі частин Індустріального та Немишлянського районів Харкова

Перелік адрес – на нашому сайті.

Про небезпечну погоду в суботу попередив жителів Харківщини Гідрометцентр

Очікують потужні пориви вітру – до 22 метрів на секунду. Загалом у вихідні осінь почне вступати у свої права: температура повітря буде падати, можливі короткочасні дощі.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Затримка грошей на відновлення будинків у Харкові та області: пояснення ХОВА

Квартири для ВПО у Змієві за $120 тисяч: Синєгубов відповів на публікацію ХАЦ

Ботулізм після «уколів краси»: харків’янку виписали через 16 днів лікування

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 4 вересня.".