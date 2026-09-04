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Російський дрон ударив у кабінет керівника СБУ Поклада – Зеленський

Події 16:27   04.09.2026
Оксана Горун
Російський дрон ударив у кабінет керівника СБУ Поклада – Зеленський Фото: Українська правда

Начальник СБУ Олександр Поклад живий, президент України пообіцяв росіянам “адекватно, відчутно та за моливості дзеркально відповісти”.

“Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь”, – написав Володимир Зеленський.

Сама СБУ станом на 16:25 не повідомила нічого про наслідки “прильоту”. Також немає даних про кількість постраждалих від ДСНС і Нацполіції. Київська МВА, перепостивши повідомлення Зеленського, поінформувала: відомо про п’ятьох постраждалих. Слідом – що кількість зросла до семи осіб.

Волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко, який часто публікує фото та відео з місць “прильотів” у РФ, раніше писав, що є жертви через цей удар.

Після повідомлення президента Стерненко припустив: “Думаю, через цю атаку у росіян почнуть швидше д…нути (вмирати – Ред.) генерали”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 16:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник СБУ Олександр Поклад живий, президент України пообіцяв росіянам “адекватно, відчутно та за моливості дзеркально відповісти”".