“Сягнуло неймовірних масштабів” – Трегубов про перебільшення РФ своїх успіхів

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів про ситуацію на фронті в Харківській області та зіставив її з “переможними реляціями” російського керівництва.

“Росіяни намагаються у межах свого завдання щодо створення суцільної зони контролю в українському прикордонні зайти на територію і знайти, де можна там закріпитися. З цим планом їм не дуже щастить, тому маємо окреме вклинення на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках, але не більше. І вони не заходять у населені пункти, це часто буває закріплення в лісопосадках. При цьому дуже характерно для росіян останнім часом, що вони намагаються це подавати саме на цьому напрямку як якісь фантастичні здобутки, як доходження до населених пунктів. А от саме, по завершенню літа, це просто сягнуло неймовірних масштабів і розповсюдилося на інші напрямки. Ну, себто ми про “повний контроль” над Козачою Лопанню. Ми чули заяви вже навіть у Путіна про контроль над Святогірськом, де фактично друга лінія. Ну, тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу “Виконане” все те, що було заплановане до кінця літа. Тому, станом на зараз, російська офіційна статистика та реальність вже не мають нічого спільного і втратили будь-який зв’язок”, – заявив Трегубов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також прокоментував ситуацію в районі Куп’янська. За повідомленнями “Хартії” та групи аналітиків DeepState, там Сили оборони поступово скорочують Дворічанський плацдарм ворога на правому березі Осколу.

“Якщо ми беремо західний берег, то там зараз росіяни намагаються зберігати присутність у північних районах міста, заводячи підрозділи через Голубівку вздовж річки Оскіл – по факту, малі групи. При цьому їхній плацдарм на захід від річки стає все вужчим і вужчим. І їм під ударами українських сил робити це все важче та важче. Тому присутність росіян там скорочується. І, з іншого боку, якщо брати східний берег річки Оскіл, то ми говоримо про те, що росіяни навпаки намагаються скоротити там уже український плацдарм, активно наступаючи по його центру – від окупованого вже Піщаного в бік Куп’янська-Вузлового. І українські зусилля вже спрямовані на те, щоб знищити ті хвилі росіян, які намагаються порватися до Куп’янська-Вузлового”, – схарактеризував події речник Об’єднаних сил.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”