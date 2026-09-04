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єВідновлення: мешканці Харківщини отримали понад 5 млрд компенсацій

Суспільство 12:55   04.09.2026
Оксана Горун
єВідновлення: мешканці Харківщини отримали понад 5 млрд компенсацій

У Харківській ОВА навели чергову статистику реалізації держпрограми “єВідновлення”. За даними чиновників, гроші за пошкоджене майно одержали вже 50 тисяч мешканців регіону.

Загальний розмір виплачених компенсацій становить 5 млрд грн.

“Із використанням житлових сертифікатів жителі області придбали 6093 об’єкти нерухомого майна – 5107 квартир та 986 приватних житлових будинків. Загальна вартість житла складає понад 12 мільярдів гривень”, – доповнили у пресслужбі ХОВА.

Жителі Харківської області використали вже понад 8500 сертифікатів. Найчастіше люди купують житло в Харкові, а також в Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Також є ті, хто вирішив виїхати. Здебільшого – до Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей.

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“Для пришвидшення опрацювання заяв надаємо комісіям з розгляду питань щодо компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна постійну організаційну та методичну підтримку. Проводяться регулярні онлайн-наради для розв’язання проблемних питань” – цитує пресслужба слова начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 12:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській ОВА навели чергову статистику реалізації держпрограми “єВідновлення”. За даними чиновників, гроші за пошкоджене майно одержали вже 50 тисяч мешканців регіону".