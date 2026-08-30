Сьогодні 30 серпня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День шахтаря, а також день міст Рівне та Донецьк. 30 серпня 1700 року часто називають днем ​​початку Великої Північної війни, проте це не так. У 1918-му стався замах на Володимира Леніна. У 1919-му українські війська звільнили Київ від більшовицьких загарбників – проте слідом туди увірвалися “білі”. У цей день 1991 року Верховна Рада остаточно заборонила Компартію та розв’язала питання власності радянських установ і підприємств на території країни. А Азербайджан тоді ж затвердив Декларацію незалежності. У 2024-му російська армія масовано вдарила КАБами по Харкову, вбивши шістьох людей.

Свята та пам’ятні дати 30 серпня

В останню неділю серпня в Україні відзначають день міст Рівне та Донецьк, а також – День шахтаря.

У світі – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Також сьогодні: Міжнародний день китової акули, День народження електричного пилотяга, Міжнародний день вина “Каберне Совіньйон”, День іграшки-пружинки “Slinky”.

30 серпня в історії

30 серпня 1700 року часто називають днем ​​початку Великої Північної війни, проте це не так. Насправді цього дня у війну зі Швецією вступило Московське царство, а сама війна тривала з лютого 1700 року. Докладніше.

30 серпня 1901 року англійський винахідник Губерт Сесіл Бут отримав патент на електричний пилотяг. Докладніше.

30 серпня 1918 року в Москві стався замах на Володимира Леніна. За офіційною радянською версією, у “вождя пролетаріату” стріляла Фанні Каплан. Ленін зазнав тяжких поранень, а Каплан уже 3 вересня розстріляли без суду. Водночас обставини справи й досі викликають дискусії серед істориків.

Замах стався після мітингу на заводі Міхельсона, де виступав лідер більшовиків. Того ж ранку в Петрограді вбили голову місцевої надзвичайної комісії Мойсея Урицького. Попри це, заплановані виступи керівників радянської держави перед робітниками не скасували. Після мітингу Ленін вийшов на подвір’я заводу. Коли він розмовляв із жінкою, яка поскаржилася на конфіскацію хліба, пролунали постріли. Ленін упав. Його доправили до Кремля; одна з куль пройшла через шию, зачепивши верхівку легені та спричинивши внутрішню кровотечу.

Невдовзі затримали Фанні Каплан. У матеріалах слідства зафіксовано її зізнання: вона заявила, що стріляла в Леніна, бо вважала його зрадником революції після розгону Установчих зборів.

“Ніхто не повідомляв, що бачив, як Каплан стріляла з пістолета, з якого поранили Леніна, хоча свідки описали жінку, яка тримала револьвер Браунінг, який так і не знайшли. Вона зізналася у злочині та стверджувала, що працювала сама і не була пов’язана з жодною партією, але є певні сумніви, чи справді вона, майже сліпа, стріляла”, – пише Енциклопедія євреїв Східної Європи YIVO.

28-річну Каплан розстріляли 3 вересня без суду, після кількох днів слідства. І лише у 1922-му під час відкритого політичного суда над лідерами партії есерів Григорій Семенов дав покази проти неї, заявивши, що особисто направляв Каплан на завдання.

Після замаху на Леніна та убивства Урицького Раднарком 5 вересня 1918 року оголосив про початок “червоного терору”. Ленін, попри дуже небезпечне поранення в шию, достатньо швидко одужав. Проте вважають, що цей епізод міг вплинути на його подальший стан здоров’я та призвів до хвороби й передчасної смерті.

30 серпня 1919 року українські війська увійшли до Києва, виганяючи звідти більшовицьких загарбників. Докладніше.

30 серпня 1991 року в Азербайджані затвердили Декларацію про відновлення державної незалежності республіки. Докладніше.

30 серпня 1991 року вийшов Указ президії ВР України “Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави”, а також указ “Про заборону діяльності Комуністичної партії України”, який став логічним продовженням м’якшого попереднього рішення призупинити діяльність КПУ.

30 серпня 2024 посеред дня армія РФ масовано ударила КАБами по Харкову. Докладніше.

Церковне свято 30 серпня

30 серпня вшановують пам’ять святителів Олександра, Йоана та Павла Нового. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах горобини багато ягід, то осінь буде дощовою й холодною.

Якщо на рослинах багато павутиння – осінь буде погожою.

Якщо в небі високо літають птиці, то осінь буде теплою.

Що не можна робити 30 серпня

Не можна купувати нові речі – придбання будуть невдалими.

Не можна рахувати дріб’язок до полудня.

Не можна встановлювати паркан у своєму домоволодінні.