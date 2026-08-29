Позовів до генералів РФ — на мільярд: яким буде суд по “Епіцентру” у Харкові

Справу щодо російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року, який забрав життя 19 людей та травмував ще пів сотні цивільних, почали слухати в суді. Заочно обвинувачують п’ятьох російських командирів, яким загрожує довічне ув’язнення. Загальна сума збитків та компенсацій перевищує мільярд гривень, а потерпілими у справі визнано 65 осіб. Кореспондентка МГ «Об’єктив» поспілкувалася з потерпілими та прокурорами на першому судовому засіданні.

«У мене загинув син єдиний, йому було 36 років», — говорить потерпілий, батько загиблого в «Епіцентрі» Олександр Д’яченко.

Загиблий Олександр був працівником «Епіцентру» на Салтівці. 25 травня 2024 року він як завжди прийшов на роботу. Звичайний суботній день, аж раптом російські авіабомби обірвали життя 19 людей. Ще з пів сотні — постраждали.

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«Хотів би справедливого вироку. Бо це злочин проти мирного населення, це вбивство. Заочно, головне що вирок буде. Головне, щоб це не залишилось безкарно», — наголошує Д’яченко.

Трагедія, яка тоді сколихнула світ, переходить у судову площину. Але п’ятеро обвинувачених, серед яких командувач угруповання військ «Север», командувач 6-ї армії, його перший заступник та командир бомбардувального полку, що віддавали накази здійснити удар трьома авіабомбами, — на лаві підсудних не з’являться, бо лишаються у РФ. Усі вони перебувають у міжнародному розшуку.

«Заочний вирок – це теж вирок. Він встановлює обставину, що було вчинено злочин. Важливо отримувати навіть заочні вироки, щоб встановлювати справедливість. Усі матеріали, які збираються нами на національному рівні, вони можуть бути передані до міжнародних судових інстанцій», — зазначає заступник начальника відділу Харківської обласної прокуратури Микита Дальока.

Справедливості у суді вимагатимуть аж 65 потерпілих. Це люди, які того дня отримали травми чи поранення, родичі загиблих, а також юридичні та фізичні особи. Даніїл Манько працював в «Епіцентрі» продавцем електротехніки.

«Усе сталося дуже швидко. Нічого не зрозуміло. Саме розмовляв по телефону. Перший вибух – закриваєш очі, відкриваєш, вже все лежить. Потім я не розумів, що мені робити — бігти, падати чи когось діставати. І поки я крутився, прилетів другий. І я вже через головний вихід вибігав на вулицю. Вже все було завалено. Порізав ноги. Й за мною вибіг ще один колега, але через декілька хвилин він впав на парковці», — пригадує Манько.

Тоді окрім порізів хлопець отримав контузію. Зараз, зізнається, має багато проблем із ментальним здоров’ям.

«Дуже різка реакція на гучні звуки, поганий сон. І все це продовжується», — ділиться Манько.

Сума, яку вимагають компенсувати потерпілі, складає понад 3 мільйони гривень. Шкода довкіллю оцінюється у 860 мільйонів, а збитки самого «Епіцентру» — 330 мільйонів. Тобто загальна сума перевищує мільярд.

«Процедурно у випадку ухвалення обвинувального вироку, суд постановляє рішення щодо цивільних позовів і, відповідно, буде розподіляти їх серед обвинувачених. Історія бачила випадки, коли змінювались правила гри на міжнародній арені і коли була можливість притягати до відповідальності надалі осіб, які причетні до воєнних злочинів, через міжнародну правову допомогу», — пояснює Дальока.

Ще один покупець, Алексанян Мнацакан, дотепер відчуває наслідки забою голови.

«Купував фарби, платив, потім дрібниці купив. Біля каси починався удар. Сильний удар був, я вдарився головою і кілька хвилин лежав. За кілька хвилин прийшов до тями. І поряд ще була жінка, яка допомагала підвестися. І ми вдвох вийшли. Після цього у мене почалися сильні головні болі. Дуже довгий час лікували, і потім у мене почався сильний шум у вухах. Два роки на усіляких уколах живу», — розповідає потерпілий.

Утім, підготовче засідання так і не відбулося. Не з’явився лише один учасник процесу, й колегія суддів вимушена була перенести слухання на 25 вересня.

«Підготовче судове засідання проводиться за обов’язковою явкою усіх сторін провадження. Кожному обвинуваченому відповідно до законодавства України, оскільки вони обвинувачуються в особливо тяжкому злочині, наданий професійний захисник. Сьогоднішнє засідання не відбулось у зв’язку з неявкою одного з захисників. Складність цієї справи представляється в тому, що дуже велика кількість учасників провадження», — каже заступник начальника відділу облпрокуратури.

Тому прокурор запропонував усім потерпілим написати заяви, що вони не заперечують, аби справу розглядали без їхньої участі.

«Щоб на наступні засідання не приходити. Можете приходити, це ваше право. Хтось з прокурорів зателефонує вам і скаже, що в цей день необхідно з’явитися, щоб надати покази», — звернувся до потерпілих Дальока.

Російським командирам загрожує довічне позбавлення волі. Водночас розслідування щодо безпосередніх виконавців — льотчиків, які скидали бомби на мирний Харків, триває в окремому кримінальному провадженні.