Live

У Харкові – “приліт” по АЗС біля багатоповерхівки: Терехов пише про пожежу

Події 20:14   29.08.2026
Олена Нагорна
У Харкові – “приліт” по АЗС біля багатоповерхівки: Терехов пише про пожежу

Російський безпілотник атакував АЗС біля багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Харкова увечері 29 серпня.

Внаслідок влучання на місці спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов із посиланням на інформацію Ситуаційного центру. Дані щодо постраждалих наразі відсутні.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, справу щодо російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року, який забрав життя 19 людей та травмував ще пів сотні цивільних, почали слухати в суді. Заочно обвинувачують п’ятьох російських командирів, яким загрожує довічне ув’язнення. Загальна сума збитків та компенсацій перевищує мільярд гривень, а потерпілими у справі визнано 65 осіб.

Читайте також: На Харківщині через удар балістикою загинув 31-річний поліцейський

Автор: Олена Нагорна

Популярно

“Харків читає, а не тільки той клятий басейн у центрі”: відкрився літярмарок
“Харків читає, а не тільки той клятий басейн у центрі”: відкрився літярмарок
29.08.2026, 21:35
Позовів до генералів РФ — на мільярд: яким буде суд по “Епіцентру” у Харкові
Позовів до генералів РФ — на мільярд: яким буде суд по “Епіцентру” у Харкові
29.08.2026, 19:13
Станція метро “Перемога” буде закрита в Харкові в неділю – подробиці
Станція метро “Перемога” буде закрита в Харкові в неділю – подробиці
29.08.2026, 14:59
На Харківщині через балістичний удар РФ загинув 31-річний поліцейський
На Харківщині через балістичний удар РФ загинув 31-річний поліцейський
29.08.2026, 17:28
У День пам’яті захисників харків’яни поклали квіти на Алеї Слави (фото)
У День пам’яті захисників харків’яни поклали квіти на Алеї Слави (фото)
29.08.2026, 17:14
У Харкові – “приліт” по АЗС біля багатоповерхівки: Терехов пише про пожежу
У Харкові – “приліт” по АЗС біля багатоповерхівки: Терехов пише про пожежу
29.08.2026, 20:14

Новини за темою:

29.08.2026
“Харків читає, а не тільки той клятий басейн у центрі”: відкрився літярмарок
29.08.2026
РФ атакує ТЦ перед 1 вересня: небезпека покупок і новий навчальний рік Харкова
29.08.2026
До 30 градусів тепла: прогноз погоди по Харкову та області на 30 серпня
29.08.2026
Позовів до генералів РФ — на мільярд: яким буде суд по “Епіцентру” у Харкові
29.08.2026
На Харківщині через балістичний удар РФ загинув 31-річний поліцейський


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові – “приліт” по АЗС біля багатоповерхівки: Терехов пише про пожежу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 20:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський безпілотник атакував АЗС біля багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Харкова увечері 29 серпня.".