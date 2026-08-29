У Харкові – “приліт” по АЗС біля багатоповерхівки: Терехов пише про пожежу

Російський безпілотник атакував АЗС біля багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Харкова увечері 29 серпня.

Внаслідок влучання на місці спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов із посиланням на інформацію Ситуаційного центру. Дані щодо постраждалих наразі відсутні.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, справу щодо російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року, який забрав життя 19 людей та травмував ще пів сотні цивільних, почали слухати в суді. Заочно обвинувачують п’ятьох російських командирів, яким загрожує довічне ув’язнення. Загальна сума збитків та компенсацій перевищує мільярд гривень, а потерпілими у справі визнано 65 осіб.