РФ атакує ТЦ перед 1 вересня: небезпека покупок і новий навчальний рік Харкова

Росія б’є по торгових центрах у дні передшкільних закупівель. 1 вересня посеред війни: Харків будує підземні школи, але учнів усе менше. Підручники будуть — попри обстріл видавництва «Ранок». Про ситуацію на фронті, загрозу під час покупок і підготовку Харкова до нового прифронтового навчального року — дивіться в огляді медіагрупи «Об’єктив».

«Я хочу звернутися до усіх з проханням не знаходитись на територіях торгівельних центрів зараз під час повітряних тривог. Ми бачимо, що зараз у росіян немає взагалі ніякої моралі, немає більше ніяких «червоних ліній». Вони будуть атакувати, вони вже атакують наші торгові центри, і будуть це робити», — попередив радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Коротко про ситуацію на фронті

Активність ворога на фронті на Харківщині протягом тижня знизилася. Після інтенсивних боїв, що мали місце 23 та 24 серпня, кількість зіткнень впала до близько десятка на добу.

Аналітики DeepState повідомили про успіх Сил оборони на Куп’янському напрямку: оборонцям вдалося відновити контроль поблизу села Западне у Дворічанській громаді. Водночас окупанти незначно просунулися в прикордонні – в районі села Артільне.

«Противник шукає ті чи інші способи закріпитися у близькому прикордонні України безпосередньо – та тиснути на південь, тиснути в бік того ж Білого Колодязя, намагатися дотискати в бік того ж самого Вовчанська. Тут ситуація достатньо таки прогнозована», — зазначає речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов

Зона небезпеки: торгові центри



Російська армія методично атакує торгові центри та гіпермаркети в Україні. Харківщина – не виключення.

26 серпня дісталося ТЦ у Лозовій. Мережі облетіли жахливі кадри порятунку людей через вікна будівлі, що палала. Десять людей зазнали поранень, серед них були важкі, інформував міський голова Сергій Зеленський.

Уже наступного дня прилетіло по останньому гіпермаркету «Епіцентр», який ще працював у Харкові. Загинув один із відвідувачів, п’ятеро постраждали. За даними обласної прокуратури, для атаки ворог застосував безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою. Тож немає простору для сумнівів, чи був цілеспрямованим удар по ТЦ посеред робочого дня.

28 серпня безпілотник атакував «Караван» на Салтівці. Він не працював із початку повномасштабного вторгнення, тож обійшлося без постраждалих. Тенденція очевидна: великі торгові центри регулярно потрапляють під російські удари по всіх регіонах країни.

«Я звертаюся до усіх: якщо ви почули сигнали повітряних тривог, у вас є буквально кілька хвилин для того, щоб покинути торговий центр. Це потрібно робити, тому що зараз що ми бачимо? Зараз бачимо, що є реактивні «шахеди». Вони рухаються дуже швидко. Ми бачимо, що зараз є балістика. І це вже питання не на 10 хвилин, як раніше було: ок, я почув сигнал повітряної тривоги, значить у мене є там 20 хвилин, тому що «шахед» бензиновий не дуже швидкий. Зараз усе змінюється, зараз є буквально хвилини дійсно», — наголошує Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Це попередження особливо актуальне найближчими днями. Адже зараз – час передшкільних закупівель, коли відвідуваність торгових центрів родинами з дітьми зростає.

Підземелля для навчання

Черговий навчальний рік харківські школярі розпочнуть у змішаному форматі. Частково – в укриттях і підземних школах, частково – онлайн. Відсоток дітей, які першого вересня сідають за парти, постійно зростає. Цього року, за даними мерії, в комбінованому режимі зможе вчитися понад половина школярів Харкова.

«З 1 вересня буде функціонувати 24 безпечних локації. 24 локації, які повністю відповідають всім безпековим вимогам. Це десять підземних шкіл, сім ПРУ в школах, і сім станцій метрополітену. Місто не зупиняється на досягнутому, наразі будуються ще дві підземні школи, і будується довгоочікуваний дитячий садочок. Крім цього, ще ведеться робота на одній зі станцій метрополітену», — розповідає директорка департаменту освіти ХМР Ольга Деменко.

Підручники: «Харків не підведе»

Цьогоріч харківські школярі ризикували залишитися без підручників. 1 серпня російські «шахеди» атакували логістичний центр видавництва «Ранок», а також дистрибуційний центр «КнигоЛенд». Видавці назвали наслідки цього «прильоту» найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.

Серед того, що згоріло, були й підручники, які друкували до нового навчального року. Проте харківські видавці, схоже, готові зробити неймовірне.

«Ми буквально пів години тому спілкувалися із Віктором Кругловим, який очолює видавництво “Ранок”, і він сказав, що Харків не підведе, і протягом двох-трьох тижнів ми одержимо всі необхідні підручники», — зазначає Деменко.

Харків втрачає школярів

На початок навчального року в Харкові перебуватимуть 60% учнів шкіл. Такі дані наводить Деменко. Решта вчиться віддалено: хтось з інших регіонів, хтось – з-за кордону.

При цьому розподіл неоднорідний: присутність старшокласників у місті менша, ніж першачків. 75% першокласників, яких записали цьогоріч до комунальних шкіл, живуть у Харкові. Попри такі дані щодо рівня присутності дітей у місті, загальна кількість школярів скорочується. Торік харківські вчителі навчали 94,5 тисячі учнів. Цьогоріч лишиться 90 тисяч.

«Жахлива, я б сказав, статистика для міста Харкова і взагалі для України. По-перше, на жаль, в цьому навчальному році за парти сяде на 4,5 тисячі дітей менше, ніж у минулому році. І це жахливий показник. Залежить він від міста, чи не залежить? Точно не залежить. Бо ми чудово з вами розуміємо, що йде війна. І сьогодні прогнозні показники, які дає нам НБУ, на жаль, теж жахливі. Бо по різних прогнозних показниках в цьому році країну залишить 200 тисяч людей, серед яких переважно — молодь», — підкреслює мер Харкова Ігор Терехов.

Утім, на відміну від міського голови, Деменко вважає, що зменшення кількості школярів відбувається не через масовий виїзд родин із дітьми з Харкова.

«Але це зменшення ні в якому разі не пов’язано з тим, що харків’яни від’їжджають. Ні, вони навпаки повертаються. Але в школу йдуть діти 2019-2020 років народження, коли в країні вже був серйозний спад народжуваності. І коли ми подивимося, наприклад, в перші класи, ми в комунальні школи набрали 5 тисяч дітей. Ну, вірніше, 5024 дитини. Ми дуже переживали, що нам не вдасться подолати поріг 5 тисяч. Ми набрали 5 тисяч дітей і ще 600 дітей набрали приватні навчальні заклади», — пояснює Деменко.