Харків’яни повертаються, а дітей все менше: яким буде новий навчальний рік

У перші класи шкіл Харкова цього року зарахували понад 5600 дітей: 5024 дитини підуть до комунальних закладів та ще близько 600 – до приватних. Серед першокласників комунальних шкіл 75% перебувають у місті, 74% — навчатимуться офлайн у безпечних просторах щонайменше тричі на тиждень.

З 1 вересня у Харкові працюватимуть 24 безпечні локації. Це десять збудованих з нуля підземних шкіл, сім укриттів в закладах та сім просторів на станціях метро, ​​розповіла на пресконференції директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

«Місто не зупиняється на досягнутому, наразі будуються ще дві підземні школи, і будується довгоочікуваний дитячий садочок. Крім цього, ще ведеться робота на одній із станцій метрополітену», – зазначила Деменко.

Чому школярів у Харкові поменшало

Загальна кількість школярів цього року скоротилася з 94,5 тисячі до 90 тисяч, тобто на 4,5 тисячі.

«Але це зменшення ні в якому разі не пов’язано з тим, що харків’яни від’їжджають. Ні, вони навпаки повертаються. Але в школу йдуть діти 2019-2020 років народження, коли в країні вже був серйозний спад народжуваності. У перші класи комунальних шкіл ми набрали 5024 дитини. Ми дуже переживали, що нам не вдасться подолати поріг у 5 тисяч. Ми набрали 5 тисяч дітей. І ще 600 дітей набрали приватні навчальні заклади. А водночас в 10 класи з 9-го ми зарахували 8 тисяч дітей. Таким чином кількісно мережа школярів у нас скорочується», — пояснила голова департаменту.

Щомісячний моніторинг показує, що зараз у Харкові живе близько 60% усіх зареєстрованих школярів. А ось серед наймолодших цей відсоток вищий — у місті перебувають 75% першокласників.

Попит на очне навчання величезний, тому через брак місць діти навчатимуться змішано. Старші класи ходитимуть до шкіл двічі-тричі рази на тиждень, а ось для першокласників виділяють від трьох до п’яти днів, адже їм критично необхідно соціалізуватися та вчитися працювати у колективі.

Освіта дошкільнят

Найсильніше демографічний спад вдарив по категорії дошкільнят, адже йдеться про малюків, які народилися у 2022 та 2023 роках. Загалом у Харкові зараз проживають 20 тисяч дітей дошкільного віку, зазначає Деменко.

Повноцінні дитячі садки у будні під землею запустити неможливо, оскільки всі 24 безпечні простори з ранку до вечора будуть завантажені школярами у дві зміни. Для дітей старшого віку вихователі проводять короткі онлайн-заняття по 30-40 хвилин. Якщо ж йдеться про дворічних чи трирічних дітей, фахівці більше працюють із батьками — дають поради щодо розвитку та надають психологічну підтримку.

Для п’ятирічок, які готуються до школи, цього року також діятимуть підготовчі групи вихідного дня. Торік через такі заняття пройшли 2 тисячі дітей.

«Мета оцих локацій вихідного дня – це соціалізувати, навчити працювати в колективі і підготувати до школи. На жаль, ці діти ніколи не були в дитячому садочку. Вони були з батьками. Дуже важко дитині розпочати навчання в школі, не навчившись працювати в колективі», — наголосила Деменко.

Крім того, у метро продовжать діяти спеціальні ігрові простори для малюків, де батьки можуть безплатно залишити дитину на годину чи дві, щоб вирішити свої справи.

Що з приватними школами

У місті працюють 16 приватних шкіл. У них навчатимуться близько 10 тисяч дітей, з яких 600 — першокласники. Оскільки ці заклади отримують ліцензії в обласній адміністрації та належать приватним власникам, департамент освіти міськради їх не контролює.

«Але якщо ми департамент освіти, то ми повинні володіти ситуацією по всіх закладах загальної та середньої освіти. Ми звернулися до кожного засновника окремо з проханням повідомити в письмовій формі, як вони будуть навчатися. До кінця тижня ми будемо мати абсолютно чітку інформацію щодо кожного закладу — працюють вони офлайн, онлайн чи в змішаному форматі», — пояснила посадовиця.

Нагадаємо, також Деменко повідомляла, що в Харкові з ліцензією офіційно зареєстровано 34 приватні дитячі садки. Втім, наявність ліцензії не дає права проводити очні заняття під час війни без протирадіаційного укриття чи споруди подвійного призначення – це пряма вимога Ради оборони для всіх установ незалежно від форми власності. У міськраді зазначають, що деякі приватні садочки порушують ці норми безпеки та працюють без належних укриттів, проте притягати їхніх засновників до відповідальності мають правоохоронці та ДСНС. Ще складніша ситуація з численними неліцензованими «центрами розвитку» у житлових будинках. ФОПи формально надають лише послуги з догляду за дітьми, не підпорядковуються освітнім органам і взагалі не вважаються дитсадками.