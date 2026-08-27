Масована атака на Україну: РФ тероризувала міста всю ніч

Балістику, крилаті ракети, КАБи та безпілотники випускала РФ вночі 27 серпня по Україні. Внаслідок «прильотів» є пошкодження цивільної інфраструктури, почалися пожежі, загинули та постраждали люди.

У Києві «прильоти» зафіксовано у Шевченківському та Подільському районах. Уламки російських снарядів упали біля житлового будинку, а також на території навчального закладу.

Також користувачі у соцмережах повідомляють про масштабну пожежу у Борисполі. Офіційної інформації про те, що саме горить, наразі немає. У ТГ-каналах припускають: росіяни могли вдарити по «Епіцентру» чи по складах.

Відео: УНІАН

Удари були і по Кривому Рогу. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив: внаслідок обстрілів постраждали чоловіки 46 та 58 років. У стані середньої важкості їх шпиталізували.

Майже цілу ніч ворог тероризував і Одесу, написав начальник ОВА Олег Кіпер. Він зазначив: під комбінованою атакою регіон був понад сім годин.

“Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців“, – додав Кіпер.

А в Сумській області російські БпЛА вбили літню жінку, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Унаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, – розповів Григоров.