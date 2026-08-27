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Масована атака на Україну: РФ тероризувала міста всю ніч

Події 08:33   27.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масована атака на Україну: РФ тероризувала міста всю ніч

Балістику, крилаті ракети, КАБи та безпілотники випускала РФ вночі 27 серпня по Україні. Внаслідок «прильотів» є пошкодження цивільної інфраструктури, почалися пожежі, загинули та постраждали люди.

У Києві «прильоти» зафіксовано у Шевченківському та Подільському районах. Уламки російських снарядів упали біля житлового будинку, а також на території навчального закладу.

Також користувачі у соцмережах повідомляють про масштабну пожежу у Борисполі. Офіційної інформації про те, що саме горить, наразі немає. У ТГ-каналах припускають: росіяни могли вдарити по «Епіцентру» чи по складах.

Відео: УНІАН

Удари були і по Кривому Рогу. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив: внаслідок обстрілів постраждали чоловіки 46 та 58 років. У стані середньої важкості їх шпиталізували.

Майже цілу ніч ворог тероризував і Одесу, написав начальник ОВА Олег Кіпер. Він зазначив: під комбінованою атакою регіон був понад сім годин.

Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців“, – додав Кіпер.

А в Сумській області російські БпЛА вбили літню жінку, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Унаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, – розповів Григоров.

Читайте також: Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 08:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Балістику, крилаті ракети, КАБи та безпілотники випускала РФ вночі 27 серпня по Україні.".