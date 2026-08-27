Синєгубов: сім людей постраждали через удари РФ, по регіону вдарили 70 БпЛА

Протягом минулої доби через обстріли РФ на Харківщині постраждали семеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес; у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 57-річного чоловіка і 55-річну жінку; у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 68-річна жінка; у м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 87-річний чоловік і 89-річна жінка; у м. Лозова зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка”, – додав Синєгубов.

По Харківщині вдарило таке озброєння:

п’ять БпЛА типу «молния»;

дев’ять fpv-дронів;

56 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Лозівському районах.