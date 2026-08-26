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Стрибали з вікон заради порятунку: що було у Лозовій після атаки по ТЦ

Події 23:51   26.08.2026
Оксана Якушко
Стрибали з вікон заради порятунку: що було у Лозовій після атаки по ТЦ

Жахливі кадри наслідків удару по торговому центру у Лозовій з’явилися у соцмережах.

На відео можна спостерігати, як люди намагаються вибратися з охопленої вогнем будівлі – розбивають ногами та руками панорамні вікна та чіпляються за арматуру.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, у Лозовій росіяни вдарили по бізнес-центру у щільній житловій забудові, повідомив Сергій Зеленський, голова Лозівської міської територіальної громади. Внаслідок удару будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Було відомо про десятьох поранених, серед них важкі, розповів Зеленський.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 23:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жахливі кадри наслідків удару по торговому центру у Лозовій з’явилися у соцмережах.".