Стрибали з вікон заради порятунку: що було у Лозовій після атаки по ТЦ

Жахливі кадри наслідків удару по торговому центру у Лозовій з’явилися у соцмережах.

На відео можна спостерігати, як люди намагаються вибратися з охопленої вогнем будівлі – розбивають ногами та руками панорамні вікна та чіпляються за арматуру.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, у Лозовій росіяни вдарили по бізнес-центру у щільній житловій забудові, повідомив Сергій Зеленський, голова Лозівської міської територіальної громади. Внаслідок удару будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Було відомо про десятьох поранених, серед них важкі, розповів Зеленський.