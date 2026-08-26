Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла, що у Харкові офіційно, із ліцензією працюють 50 приватних навчальних закладів.

«Дитячим садочком і школою називається лише той навчальний заклад, що має ліцензію. Коли я говорила 50 приватних навчальних закладів, я мала на увазі, що це ті заклади, які мають ліцензію, мають право видавати документи, які зареєстровані в інформаційній системі освіти. У Харкові це 34 приватні садочки і 16 приватних шкіл», – повідомила Деменко.

Але навіть не всі приватні навчальні заклади із ліцензією мають чи розміщуються у протирадіаційних укриттях, каже Деменко.

«Ні, вони не розміщаються. Облрада оборони прописує чітко для всіх, немає значення приватні чи комунальні, що навчальний заклад може функціонувати лише при наявності захисної споруди цивільного захисту. Тобто, протирадіаційне укриття або споруда подвійного призначення. Але це уже справа ДСНС і правоохоронних органів, чому деякі садочки, не маючи захисної споруди, працюють. Адже ліцензія – це право на функціонування навчального закладу. А ПРУ – це можливість працювати цьому навчальному закладу під час небезпеки, яка зараз існує в місті», – підкреслила керівниця департаменту освіти.

Жодні вимоги до роботи приватних шкіл і дитсадків не були пом’якшені, каже Деменко. Тобто, садочки, що працюють, не маючи захисних споруд, порушують умови їхньої роботи. І на думку керівниці департаменту освіти, у Харкові є такі.

«Якщо це комунальний дитячий садочок, то місто не допустить, щоб він працював офлайн, наражаючи дітей на небезпеку. Якщо це приватний дитсадочок, то я думаю, що тут до відповідальності слід притягати засновників, але ж це повинні робити поліція, прокуратура, ДСНС, бо це порушення рішення обласної ради оборони», – наголосила Деменко.

Усі інші заклади, що не мають ліцензію, це або центри розвитку дитини, або клуби і таке інше. І в їхньому випадку ситуація ще гірша, бо притягнути до відповідальності неліцензований заклад ще важче.

«Дуже часто ми одержуємо запити, що за якоюсь адресою у трикімнатній квартирі діє дитячий садок. Ми не маємо на цих людей ніякого впливу, бо це звичайні ФОПи, які зареєструвалися, і в їхньому статутному переліку написано “Догляд за дітьми”. Їх зараз безліч. Ми навіть не розуміємо, скільки їх, це, хіба що, районна податкова може знати. Вони не є дитячими садочками», – наголосила очільниця департаменту освіти.