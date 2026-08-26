Live

Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття

Харків 20:38   26.08.2026
Оксана Якушко
Олена Нагорна
Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла, що у Харкові офіційно, із ліцензією працюють 50 приватних навчальних закладів.

«Дитячим садочком і школою називається лише той навчальний заклад, що має ліцензію. Коли я говорила 50 приватних навчальних закладів, я мала на увазі, що це ті заклади, які мають ліцензію, мають право видавати документи, які зареєстровані в інформаційній системі освіти. У Харкові це 34 приватні садочки і 16 приватних шкіл», – повідомила Деменко.

Але навіть не всі приватні навчальні заклади із ліцензією мають чи розміщуються у протирадіаційних укриттях, каже Деменко.

«Ні, вони не розміщаються. Облрада оборони прописує чітко для всіх, немає значення приватні чи комунальні, що навчальний заклад може функціонувати лише при наявності захисної споруди цивільного захисту. Тобто, протирадіаційне укриття або споруда подвійного призначення. Але це уже справа ДСНС і правоохоронних органів, чому деякі садочки, не маючи захисної споруди, працюють. Адже ліцензія – це право на функціонування навчального закладу. А ПРУ – це можливість працювати цьому навчальному закладу під час небезпеки, яка зараз існує в місті», – підкреслила керівниця департаменту освіти.

Жодні вимоги до роботи приватних шкіл і дитсадків не були пом’якшені, каже Деменко. Тобто, садочки, що працюють, не маючи захисних споруд, порушують умови їхньої роботи. І на думку керівниці департаменту освіти, у Харкові є такі.

«Якщо це комунальний дитячий садочок, то місто не допустить, щоб він працював офлайн, наражаючи дітей на небезпеку. Якщо це приватний дитсадочок, то я думаю, що тут до відповідальності слід притягати засновників, але ж це повинні робити поліція, прокуратура, ДСНС, бо це порушення рішення обласної ради оборони», – наголосила Деменко.

Усі інші заклади, що не мають ліцензію, це або центри розвитку дитини, або клуби і таке інше. І в їхньому випадку ситуація ще гірша, бо притягнути до відповідальності неліцензований заклад ще важче.

«Дуже часто ми одержуємо запити, що за якоюсь адресою у трикімнатній квартирі діє дитячий садок. Ми не маємо на цих людей ніякого впливу, бо це звичайні ФОПи, які зареєструвалися, і в їхньому статутному переліку написано “Догляд за дітьми”. Їх зараз безліч. Ми навіть не розуміємо, скільки їх, це, хіба що, районна податкова може знати. Вони не є дитячими садочками», – наголосила очільниця департаменту освіти.

Читайте також: «Жахлива статистика»: на скільки поменшає учнів у Харкові цьогоріч

Автор: Оксана Якушко, Олена Нагорна

Популярно

Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття
Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття
26.08.2026, 20:38
Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз
Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз
26.08.2026, 12:46
«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки
«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки
26.08.2026, 14:49
Оптоволокно FPV-дронів губить природу – загроза екоциду на Харківщині (відео)
Оптоволокно FPV-дронів губить природу – загроза екоциду на Харківщині (відео)
26.08.2026, 18:32
Порушили карну справу через стрілянину за можливої ​​участі ТЦК у Харкові
Порушили карну справу через стрілянину за можливої ​​участі ТЦК у Харкові
26.08.2026, 19:11
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області
26.08.2026, 19:44

Новини за темою:

26.08.2026
Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів
26.08.2026
Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли
26.08.2026
Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по регіону, проблеми з газом
26.08.2026
Під ранок Харків атакував дрон – деталі
25.08.2026
Стрілянина у Харкові: поліція перевіряє причетність ТЦК (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла, що у Харкові офіційно, із ліцензією працюють 50 приватних навчальних закладів.".