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Під ранок Харків атакував дрон – деталі

Події 07:15   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під ранок Харків атакував дрон – деталі

Мер Ігор Терехов повідомив деталі “прильоту” в місті 26 серпня близько 04:50.

Як виявилось, під атакою був Холодногірський район. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Наслідки обстрілу уточнюватимуть, писав міський голова.

Раніше Терехов також писав, що в Основ’янському районі горить склад після атаки РФ, постраждалих через “приліт” немає.

Зазначимо, тривога в Харкові та області лунала вночі 25 серпня з 23:54. Основною загрозою були КАБи та безпілотники. Також Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі в регіоні. Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив деталі “прильоту” в місті 26 серпня близько 04:50.".