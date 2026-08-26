Під ранок Харків атакував дрон – деталі

Мер Ігор Терехов повідомив деталі “прильоту” в місті 26 серпня близько 04:50.

Як виявилось, під атакою був Холодногірський район. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Наслідки обстрілу уточнюватимуть, писав міський голова.

Раніше Терехов також писав, що в Основ’янському районі горить склад після атаки РФ, постраждалих через “приліт” немає.

Зазначимо, тривога в Харкові та області лунала вночі 25 серпня з 23:54. Основною загрозою були КАБи та безпілотники. Також Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі в регіоні. Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.