Пожежі охопили Чугуїв після російських обстрілів

Мер Галина Мінаєва написала, що близько 02:30 росіяни обстріляли Чугуїв.

Відомо, що місто атакував безпілотник і внаслідок влучання пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Внаслідок вибуху безпілотника постраждало приватне домоволодіння та виникла пожежа в господарчій будівлі”, – уточнила Мінаєва.

Постраждалих внаслідок удару немає. Профільні служби ліквідовують наслідки “прильоту”.

Нагадаємо, вранці 26 серпня близько 04:50 росіяни також обстріляли Холодногірський район Харкова. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Наслідки обстрілу уточнюватимуть, писав міський голова Ігор Терехов. Раніше мер також повідомляв, що в Основ’янському районі горить склад після атаки РФ, постраждалих через “приліт” немає.