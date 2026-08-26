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Пожежі охопили Чугуїв після російських обстрілів

Події 07:35   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежі охопили Чугуїв після російських обстрілів Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Мер Галина Мінаєва написала, що близько 02:30 росіяни обстріляли Чугуїв.

Відомо, що місто атакував безпілотник і внаслідок влучання пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Внаслідок вибуху безпілотника постраждало приватне домоволодіння та виникла пожежа в господарчій будівлі”, – уточнила Мінаєва.

Постраждалих внаслідок удару немає. Профільні служби ліквідовують наслідки “прильоту”.

Нагадаємо, вранці 26 серпня близько 04:50 росіяни також обстріляли Холодногірський район Харкова. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Наслідки обстрілу уточнюватимуть, писав міський голова Ігор Терехов. Раніше мер також повідомляв, що в Основ’янському районі горить склад після атаки РФ, постраждалих через “приліт” немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 07:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Галина Мінаєва написала, що близько 02:30 росіяни обстріляли Чугуїв.".