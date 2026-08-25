Live

Трегубов про активність РФ на Куп’янщині та спроби закріпитися біля кордону

Записано 10:08   25.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трегубов про активність РФ на Куп’янщині та спроби закріпитися біля кордону Скріншот

Дещо зросла активність противника на Куп’янському напрямку, що є “сезонною ситуацією”. Щойно інтенсивність боїв зменшується на півночі від Харкова – окупанти починають штурмувати на Куп’янщині. Про це розповів речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону.

Загалом, за даними Трегубова, інтенсивність боїв на Харківщині залишається достатньо високою. Зокрема, росіяни тиснуть на Куп’янському напрямку, а також намагаються закріпитись у прикордонні.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Скажімо так, знову зросла агресивність, знову зросла активність. Там тільки, буває, падає (інтенсивність боїв, – ред.) на південь, на Слобожанському, зростає на Куп’янському. Але це сезонні такі ситуації, я б сказав. На Куп’янському, на жаль, тиск так чи інакше є. В першу чергу йде бік, я б сказав до українського плацдарму, на східному березі річки Оскіл. Там, де ворог намагається прорватися вже давно, там, де ворог намагається активно пробитися через центр території, яку українці утримують, у бік Куп’янська-Вузлового, і там зберігається достатньо висока активність постійно. Але інколи вона також доповнюється активністю на північ, безпосередньо від міста Куп’янськ, на західному березі річки Оскіл. Там, де росіяни намагаються безпосередньо інфільтруватися до міста“, – уточнив Трегубов.

Також він зазначив, що ворог намагається покращити своє положення в районі Радьківки.

Там ситуація наступна. Фактично, знищений населений пункт, але існує лісосмуга. Залишки труби теж існують, але це вже залишки труби. І вони, спершу в вздовж річки, потім вздовж лісосмуги заходять у північні райони міста. Намагаються використовувати лісосмугу як прикриття для прихованих дій. Ефективність так собі, але безпосередньо до північних районів доходити вони можуть. Якщо ви подивитесь на фізичну мапу, там ця лісосмуга трішки вдається в саме місто. Із заходу від сходу вже починається забудова, але там сама лісосмуга трішки переходить у місцеві парки. Цим вони намагаються скористатися і тому така ситуація там достатньо давно”, – додав він.

Читайте також: Понад 30 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, є загиблий

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною
Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною
25.08.2026, 10:48
Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
25.08.2026, 09:12
РФ завдала ракетного удару по місту: Терехов повідомив, де “приліт”
РФ завдала ракетного удару по місту: Терехов повідомив, де “приліт”
25.08.2026, 07:43
Працюють енергетики: у Харкові трамваї та тролейбуси змінюють маршрути
Працюють енергетики: у Харкові трамваї та тролейбуси змінюють маршрути
25.08.2026, 07:15
Основна увага ворога знову на півночі регіону – Генштаб
Основна увага ворога знову на півночі регіону – Генштаб
25.08.2026, 08:17
Сьогодні 25 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 серпня 2026: яке свято та день в історії
25.08.2026, 06:00

Новини за темою:

25.08.2026
Понад 30 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, є загиблий
25.08.2026
Основна увага ворога знову на півночі регіону – Генштаб
24.08.2026
РФ посилить тиск на Куп’янськ та прикордоння Харківщини – Коваленко (відео)
24.08.2026
Виконували службовий обов’язок: на Харківщині загинув сапер, ще один в лікарні
24.08.2026
Троє загиблих у передмісті: фото з місця ударів та, як ліквідовують наслідки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трегубов про активність РФ на Куп’янщині та спроби закріпитися біля кордону», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 10:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це розповів речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону.".