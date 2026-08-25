Трегубов про активність РФ на Куп’янщині та спроби закріпитися біля кордону

Дещо зросла активність противника на Куп’янському напрямку, що є “сезонною ситуацією”. Щойно інтенсивність боїв зменшується на півночі від Харкова – окупанти починають штурмувати на Куп’янщині. Про це розповів речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону.

Загалом, за даними Трегубова, інтенсивність боїв на Харківщині залишається достатньо високою. Зокрема, росіяни тиснуть на Куп’янському напрямку, а також намагаються закріпитись у прикордонні.

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“Скажімо так, знову зросла агресивність, знову зросла активність. Там тільки, буває, падає (інтенсивність боїв, – ред.) на південь, на Слобожанському, зростає на Куп’янському. Але це сезонні такі ситуації, я б сказав. На Куп’янському, на жаль, тиск так чи інакше є. В першу чергу йде бік, я б сказав до українського плацдарму, на східному березі річки Оскіл. Там, де ворог намагається прорватися вже давно, там, де ворог намагається активно пробитися через центр території, яку українці утримують, у бік Куп’янська-Вузлового, і там зберігається достатньо висока активність постійно. Але інколи вона також доповнюється активністю на північ, безпосередньо від міста Куп’янськ, на західному березі річки Оскіл. Там, де росіяни намагаються безпосередньо інфільтруватися до міста“, – уточнив Трегубов.

Також він зазначив, що ворог намагається покращити своє положення в районі Радьківки.

“Там ситуація наступна. Фактично, знищений населений пункт, але існує лісосмуга. Залишки труби теж існують, але це вже залишки труби. І вони, спершу в вздовж річки, потім вздовж лісосмуги заходять у північні райони міста. Намагаються використовувати лісосмугу як прикриття для прихованих дій. Ефективність так собі, але безпосередньо до північних районів доходити вони можуть. Якщо ви подивитесь на фізичну мапу, там ця лісосмуга трішки вдається в саме місто. Із заходу від сходу вже починається забудова, але там сама лісосмуга трішки переходить у місцеві парки. Цим вони намагаються скористатися і тому така ситуація там достатньо давно”, – додав він.