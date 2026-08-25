Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розвіяв міфи щодо примусової мобілізації жінок. Він зазначив, що такі теми люблять активно обговорювати росіяни. Однак про офіційний призов жінок в Україні не йдеться.

Керівник наголосив: жінки в армії є, але йдуть туди виключно добровільно. І міняти цей підхід не збираються.

“Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися”, – наголосив Коваленко.

Він також акцентував: такі спірні теми люблять підхоплювати росіяни.

“Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде”, – додав Коваленко.

Нагадаємо, нещодавно в Україні почали активно обговорювати тему можливої ​​мобілізації жінок. Хоча вона періодично виникає протягом усього повномасштабного вторгнення, новий виток суперечок виник після інтерв’ю “Радіо Свобода” колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Він вважає, що Україні варто орієнтуватися на досвід інших країн, що воюють. Наприклад, звернути увагу на досвід Ізраїлю – там жінки проходять військову підготовку нарівні із чоловіками. Резніков пояснив: саме жінки зможуть обійняти тилові посади, тоді як усіх чоловіків вдасться перевести ближче до фронту.