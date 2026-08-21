«Так живим залишишся». За два дні на Харківщині взяли в полон 9 окупантів 📹

Протягом двох останніх діб прикордонники “Гарту” взяли в полон дев’ятьох російських військовослужбовців. Перед цим відбулися бої, під час яких двох окупантів було знищено, повідомили у ДПСУ.

Прикордонники кажуть: росіяни намагалися просунутися вглиб українських позицій.

“Яга” прилетіла і Mavic. Зробили скид, а потім підійшли хлопці. Ми одразу здалися. Вирішили здатися в полон тому, що в будь-якому разі нам не дали б зворотного відкату. Ми коли заходили, нас уже проводила “пташка”, щоб ми не побігли назад. Не відкривав вогонь тому, що молоді, бачу підготовлені, тому спротив – зайва смерть. Вони запропонували здатися, гарна розмова була”, – розповідають полонені окупанти.

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Вони радять й іншим військовослужбовцям РФ здаватися в полон.

“Бо так живим залишишся. Тут нічого страшного з нами не зробив ніхто. Нагодували, провели безпечним шляхом. У вас тут ставлення до нас краще, ніж у командування перед завданням”, – додали полонені.

У ДПСУ повідомили: від початку липня війська РФ відновили активні наступальні дії на цьому напрямку. За цей час знищено чи поранено понад 550 окупантів, взято в полон – 37.