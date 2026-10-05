Небезпечну знахідку виявили на Харківщині фермери: що знешкодили сапери

На Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань», повідомили у ДСНС України.

«Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади», – розповіли рятувальники.

Фахівці ДСНС вилучили залишки БпЛА та знешкодили їх з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, у селищі Мала Данилівка проводять реконструкцію водопровідної мережі. Голова громади Олександр Гололобов зазначив, що під час робіт під дворами жителів виявили небезпечні знахідки. Знайшли три боєприпаси часів Другої світової війни.