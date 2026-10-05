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Небезпечну знахідку виявили на Харківщині фермери: що знешкодили сапери

Суспільство 15:24   05.10.2026
Вікторія Яковенко
Небезпечну знахідку виявили на Харківщині фермери: що знешкодили сапери

На Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань», повідомили у ДСНС України.

«Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади», – розповіли рятувальники.

Фахівці ДСНС вилучили залишки БпЛА та знешкодили їх з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

Нагадаємо, у селищі Мала Данилівка проводять реконструкцію водопровідної мережі. Голова громади Олександр Гололобов зазначив, що під час робіт під дворами жителів виявили небезпечні знахідки. Знайшли три боєприпаси часів Другої світової війни.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань», повідомили у ДСНС України.".