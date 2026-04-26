Усе згоріло, а банк вимагає борг: історія господарства на Харківщині (відео)

У селі Сулигівка Ізюмського району фермерське господарство на 700 гектарів не працює вже четвертий рік, розповів МГ “Об’єктив” його керівник Микола Бєсєдін. Отримати кошти на розмінування і почати сіяти фермер не може, адже рахунки підприємства заблоковані через заборгованість перед Ощадбанком у 2,5 мільйона гривень. Керівник господарства звертався до банку з проханням про реструктуризацію, але отримав відмову.

“У нас тепер немає можливості брати участь в жодних програмах, ні в яких допомогах. Тому що рахунки заблоковані. До мене приїжджали від Говарда Баффета люди, які готові були допомогти мені з технікою, з трактором. Але коли дізналися, що в мене заборгованість є по банку 2,5 мільйона гривень, одразу відмовилися”, — розповів Бєсєдін.

Фермер звертався і до центрального банку в Києві, і до місцевого відділення. Просив провести реструктуризацію, щоб мати змогу працювати. За його словами, 2,5 мільйона гривень для господарства — це невелика сума, яку можна було б виплатити за один сезон.

“Ми б зараз посіяли трохи соняшника, трохи пшениці й оддали б одразу борги. Але можливості такої немає. Я вже три чи чотири рази звертався в ці організації — і нічого. Заблоковано все. І ніхто не може допомогти нам”, — зазначив фермер.

2,5 мільйона гривень — це безвідсотковий кредит, яке господарство взяло ще до повномасштабної війни. Однак через бойові дії на складі згоріло 2 тисячі тонн насіння соняшника та 3 тисячі тонн пшениці. Загалом збитки господарства внаслідок агресії РФ, включно з обладнанням, оцінюють у 4,2 мільйона доларів.

“Ті гроші, які ми брали в банку, ми використовували для покупки насіння, добрив на наступний рік, паливно-мастильних матеріалів. Ми їх використали, а наша продукція згоріла. І стало питання: розраховуйтесь. Ми кажемо, дайте нам реструктуризацію, ми обов’язково відпрацюємо, ми ж не відмовляємося, не тікаємо, не ухиляємося. Банк прийняв жорстку позицію: ні. Подали вони в суд на нас, виграли суд, суд нас зобов’язав оплатити це все. Як я можу оплатити, якщо я не працюю?” — сказав Бєсєдін.

Але навіть якщо рахунки розблокують, поля ще необхідно розмінувати. Бєсєдін розраховує на кошти в межах відповідної держпрограми, якою поки що також не може скористатися через блокування рахунків.

“Люди розмінують, а я буду сіяти. Є ж державна програма, щоб зробити реструктуризацію цим господарствам, які взяли кредити, і продовжити їх до кінця війни й на рік ще після війни. Це розпорядження, вони прийняли закон, він не виконується. Я звернувся з цим проханням в Ощадбанк, до керівництва, а вони кажуть, що це мене не стосується. А кого тоді стосується?” — обурюється Бєсєдін.