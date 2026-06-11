Масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв
11 червня близько 02:00 мер Галина Мінаєва повідомила, що Чугуїв переживає масовану атаку БпЛА. Людей просили бути максимально уважними та обережними.
Незабаром стало відомо, що одне з влучень прийшлося по непрацюючому підприємству. У цьому випадку, попередньо, обійшлося без постраждалих.
“Ще одне влучання ворожого безпілотника відбулося в приватній забудові в центральній частині Чугуєва. На щастя, обійшлося без постраждалих та значних пошкоджень. Зруйновано теплицю“, – написала Мінаєва.
На місці працювали екстрені служби, які ліквідували загоряння.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: безпілотники, БПЛА, минаева, харківщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 09:22;