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Масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв

Події 09:22   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв

11 червня близько 02:00 мер Галина Мінаєва повідомила, що Чугуїв переживає масовану атаку БпЛА. Людей просили бути максимально уважними та обережними.

Незабаром стало відомо, що одне з влучень прийшлося по непрацюючому підприємству. У цьому випадку, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Ще одне влучання ворожого безпілотника відбулося в приватній забудові в центральній частині Чугуєва. На щастя, обійшлося без постраждалих та значних пошкоджень. Зруйновано теплицю“, – написала Мінаєва.

На місці працювали екстрені служби, які ліквідували загоряння.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 09:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 июня около 02:00 мэр Галина Минаева сообщила, что Чугуев переживает массированную атаку БпЛА. Людей просили быть максимально внимательными и осторожными.".