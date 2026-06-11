Массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев
Фото: Александр Гололобов/Telegram
11 июня около 02:00 мэр Галина Минаева сообщила, что Чугуев переживает массированную атаку БпЛА. Людей просили быть максимально внимательными и осторожными.
Вскоре стало известно, что одно из попаданий пришлось по неработающему предприятию. В этом случае, предварительно, обошлось без пострадавших.
«Еще одно попадание вражеского беспилотника произошло в частной застройке в центральной части Чугуева. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Разрушена теплица», – написала Минаева.
На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали возгорание.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: беспилотники, БПЛА, минаева, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 09:22;