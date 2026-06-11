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Массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев

Происшествия 09:22   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев Фото: Александр Гололобов/Telegram

11 июня около 02:00 мэр Галина Минаева сообщила, что Чугуев переживает массированную атаку БпЛА. Людей просили быть максимально внимательными и осторожными.

Вскоре стало известно, что одно из попаданий пришлось по неработающему предприятию. В этом случае, предварительно, обошлось без пострадавших.

«Еще одно попадание вражеского беспилотника произошло в частной застройке в центральной части Чугуева. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Разрушена теплица», – написала Минаева.

На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали возгорание.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 09:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня около 02:00 мэр Галина Минаева сообщила, что Чугуев переживает массированную атаку БпЛА. Людей просили быть максимально внимательными и осторожными.".