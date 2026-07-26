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Прекратить косить «под ноль» траву в Харькове просят Терехова

Общество 15:08   26.07.2026
Оксана Горун
Прекратить косить «под ноль» траву в Харькове просят Терехова Фото: Харьковский горсовет

Петиция, посвященная вечной теме борьбы за газоны в Харькове, всего за три дня набрала более 400 голосов.

К городской власти в формате петиции на сайте горсовета обратилась Екатерина Внукова.

«Уважаемый городской голова и депутаты Харьковского городского совета! Просим прекратить практику сплошного выкашивания травы в Харькове и перейти к современному экологическому уходу за зелеными зонами. Регулярное скашивание «под ноль» уничтожает биоразнообразие, пересушивает почву, усиливает жару и пыль», — аргументирует автор петиции.

Внукова также сослалась на Правила содержания зеленых насаждений, согласно которым луговые газоны необходимо косить только один-два раза за сезон.

«Просим: 1) прекратить сплошной покос природного разнотравья; 2) косить луговые участки один-два раза в сезон; 3) не косить во время жары и засухи; 4) внедрить современные экологические стандарты по уходу за зелеными зонами. Харьков должен быть зеленым, комфортабельным и климатически устойчивым городом», — подчеркнула Внукова.

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Отметим, тема покоса газонов в Харькове давно вызывает бурные дискуссии в соцсетях. Мнения жителей разделились: часть поддерживает коммунальщиков в их стремлении максимально коротко стричь траву в городе, часть — настаивает, что это варварство. Позицию «за траву» разделяет биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус. Он, в частности, отмечает, что вместо выкошенных луговых трав прорастает аллергенная амброзия.

Чтобы руководство Харькова рассмотрело петицию о газонах, она должна за 90 дней собрать 5000 подписей.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 15:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиция, посвященная вечной теме борьбы за газоны в Харькове, всего за три дня набрала более 400 голосов".