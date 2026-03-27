Live

Шум, пыль: харьковчане просят Терехова запретить воздуходувки во дворах города

Общество 14:56   27.03.2026
Виктория Яковенко
Шум, пыль: харьковчане просят Терехова запретить воздуходувки во дворах города

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой ограничить, а также рассмотреть возможность полностью запретить использование воздуходувок в городе.

«В целях улучшения качества жизни жителей Харькова прошу: установить ограничения на использование воздуходувок, в частности: запрет использования в утренние часы (до 8:00); ограничение использования в жилых зонах; предусмотреть поэтапный отказ от бензиновых воздуходувок; рассмотреть возможность полного запрета на использование воздуходувок в пределах жилой застройки; ввести альтернативные методы уборки, в частности влажную уборку; обеспечить контроль за соблюдением указанных требований», — пишет автор петиции Екатерина Степаненко.

Она считает, что это решение снизит уровень шумового и пылевого загрязнения города и повысит качество жизни харьковчан.

Петицию опубликовали 23 марта, она уже набрала 185 голосов из 5000 нужных.

Популярно
До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
Организовал дома наркопритон: подозревают харьковчанина (фото)
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 14:56;

