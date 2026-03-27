Шум, пыль: харьковчане просят Терехова запретить воздуходувки во дворах города
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой ограничить, а также рассмотреть возможность полностью запретить использование воздуходувок в городе.
«В целях улучшения качества жизни жителей Харькова прошу: установить ограничения на использование воздуходувок, в частности: запрет использования в утренние часы (до 8:00); ограничение использования в жилых зонах; предусмотреть поэтапный отказ от бензиновых воздуходувок; рассмотреть возможность полного запрета на использование воздуходувок в пределах жилой застройки; ввести альтернативные методы уборки, в частности влажную уборку; обеспечить контроль за соблюдением указанных требований», — пишет автор петиции Екатерина Степаненко.
Она считает, что это решение снизит уровень шумового и пылевого загрязнения города и повысит качество жизни харьковчан.
Петицию опубликовали 23 марта, она уже набрала 185 голосов из 5000 нужных.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, петиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шум, пыль: харьковчане просят Терехова запретить воздуходувки во дворах города», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 14:56;