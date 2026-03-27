Шум, пыль: харьковчане просят Терехова запретить воздуходувки во дворах города

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой ограничить, а также рассмотреть возможность полностью запретить использование воздуходувок в городе.

«В целях улучшения качества жизни жителей Харькова прошу: установить ограничения на использование воздуходувок, в частности: запрет использования в утренние часы (до 8:00); ограничение использования в жилых зонах; предусмотреть поэтапный отказ от бензиновых воздуходувок; рассмотреть возможность полного запрета на использование воздуходувок в пределах жилой застройки; ввести альтернативные методы уборки, в частности влажную уборку; обеспечить контроль за соблюдением указанных требований», — пишет автор петиции Екатерина Степаненко.

Она считает, что это решение снизит уровень шумового и пылевого загрязнения города и повысит качество жизни харьковчан.

Петицию опубликовали 23 марта, она уже набрала 185 голосов из 5000 нужных.