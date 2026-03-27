Live

Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год

Общество 13:15   27.03.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 27 марта, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подала декларацию за 2025 год.

Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в прошлом году Егорова-Луценко заработала: в облсовете – более 1 миллиона 362 тыс. грн, по совместительству в НЮУ им. Ярослава Мудрого – 21,1 тыс. Как «подарок в денежной форме» указаны 400 тысяч от Надежды Оберемок.

Также Егорова-Луценко задекларировала 550 тысяч гривен наличными и более 71 тысячи гривен на банковском счету.

Глава Харьковского облсовета владеет двумя квартирами: в Песочине – площадью 73,4 кв. м и в Харькове – площадью 72,5 кв. м. Также она указала в декларации съемную квартиру в Киеве площадью 114,8 кв.м.

Также Егорова-Луценко задекларировала право пользования на автомобиль Porshe Macan 2021 года выпуска (собственница — Надежда Оберемок).

Кроме этого, глава облсовета указала в декларации два ювелирных набора из золота с драгоценными камнями (кольцо и серьги), а также две шубы из натурального меха.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр хранит наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ​​ценные бумаги. Подробный разбор – по ссылке.

Популярно
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)
В двойном убийстве на Чугуевщине подозревают двоих СЗЧшников
Спасение собак из горящего дома в Харькове: Бим в тяжелом состоянии (фото)
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 13:15;

