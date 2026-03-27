Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Сегодня, 27 марта, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подала декларацию за 2025 год.
Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в прошлом году Егорова-Луценко заработала: в облсовете – более 1 миллиона 362 тыс. грн, по совместительству в НЮУ им. Ярослава Мудрого – 21,1 тыс. Как «подарок в денежной форме» указаны 400 тысяч от Надежды Оберемок.
Также Егорова-Луценко задекларировала 550 тысяч гривен наличными и более 71 тысячи гривен на банковском счету.
Глава Харьковского облсовета владеет двумя квартирами: в Песочине – площадью 73,4 кв. м и в Харькове – площадью 72,5 кв. м. Также она указала в декларации съемную квартиру в Киеве площадью 114,8 кв.м.
Также Егорова-Луценко задекларировала право пользования на автомобиль Porshe Macan 2021 года выпуска (собственница — Надежда Оберемок).
Кроме этого, глава облсовета указала в декларации два ювелирных набора из золота с драгоценными камнями (кольцо и серьги), а также две шубы из натурального меха.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр хранит наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ценные бумаги. Подробный разбор – по ссылке.
Категории: Общество, Харьков; Теги: декларация, новости Харькова, Татьяна Егорова-Луценко, Харьковский облсовет;
Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 13:15;