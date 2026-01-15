Почти 144 млн грн скрыл в декларации эксдепутат горсовета на Харьковщине

Депутат Богодуховского горсовета намеренно не добавил сведения о недвижимости в декларацию, сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в январе 2024 года при подаче ежегодной декларации за 2022 год мужчина «потерял» восемь нежилых зданий в Богодуховском районе, принадлежащих ему.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 143,9 млн гривен, что превышает установленный законодательством порог в 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, сообщили в Нацполиции.

В июле 2024 года полномочия депутата досрочно прекратили после его заявления об отставке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Дело расследуют следователи Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.