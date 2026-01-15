Почти 144 млн грн скрыл в декларации эксдепутат горсовета на Харьковщине
Депутат Богодуховского горсовета намеренно не добавил сведения о недвижимости в декларацию, сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, в январе 2024 года при подаче ежегодной декларации за 2022 год мужчина «потерял» восемь нежилых зданий в Богодуховском районе, принадлежащих ему.
Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 143,9 млн гривен, что превышает установленный законодательством порог в 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, сообщили в Нацполиции.
В июле 2024 года полномочия депутата досрочно прекратили после его заявления об отставке.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Дело расследуют следователи Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.
Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: декларация, депутат, Нацполиция, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почти 144 млн грн скрыл в декларации эксдепутат горсовета на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 18:42;