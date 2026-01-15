Live

Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)

Происшествия 15:00   15.01.2026
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)

После 14:40 в Харькове были слышны взрывы. Известно, что армия РФ атакует пригород. 

Дополнено в 15:00. Последствия попаданий в пригороде Харькова уточняются, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!», — отметил глава ХОВА.

Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьков.

Взрывы продолжаются.

Дополнено в 14:46. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что враг наносит удары по пригороду.

14:43. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что информация выясняется.

Мониторинговые каналы предупреждали о цели на город.

Напомним, восемь населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за прошедшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В течение суток по армии РФ выпустила на регион семь БпЛА типа «Герань-2»; БпЛА типа «Ланцет»; БпЛА типа «Молния»; три FPV-дрона и четыре БпЛА, тип которых еще устанавливают. Из-за ударов в Богодуховском районе поврежден забор домовладения, а в Купянском — «прилетело» по авто и частному дому. В Изюмском районе повреждено здание, мотороллер, в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, в Чугуевском районе пострадало авто.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
15.01.2026, 15:00
Новости Харькова – главное 15 января: взрывы — удары по пригороду
Новости Харькова – главное 15 января: взрывы — удары по пригороду
15.01.2026, 14:48
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
14.01.2026, 21:12
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января
Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января
14.01.2026, 20:56
Зеленский провел энергетический селектор: поблагодарил власти Харькова
Зеленский провел энергетический селектор: поблагодарил власти Харькова
15.01.2026, 15:33

Новости по теме:

13.01.2026
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
10.01.2026
Взрывы в Харькове: по городу били ракеты, где «прилетело»
09.01.2026
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
05.01.2026
Ракетные удары по Харькову: что атаковала РФ, сообщил Терехов
02.01.2026
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 15:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 14:40 в Харькове были слышны взрывы. Известно, что армия РФ атакует пригород. ".