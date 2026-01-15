Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)

После 14:40 в Харькове были слышны взрывы. Известно, что армия РФ атакует пригород.

Дополнено в 15:00. Последствия попаданий в пригороде Харькова уточняются, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!», — отметил глава ХОВА.

Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьков.

Взрывы продолжаются.

Дополнено в 14:46. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что враг наносит удары по пригороду.

14:43. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что информация выясняется.

Мониторинговые каналы предупреждали о цели на город.

Напомним, восемь населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за прошедшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В течение суток по армии РФ выпустила на регион семь БпЛА типа «Герань-2»; БпЛА типа «Ланцет»; БпЛА типа «Молния»; три FPV-дрона и четыре БпЛА, тип которых еще устанавливают. Из-за ударов в Богодуховском районе поврежден забор домовладения, а в Купянском — «прилетело» по авто и частному дому. В Изюмском районе повреждено здание, мотороллер, в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, в Чугуевском районе пострадало авто.