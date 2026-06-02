Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)
2 июня россияне нанесли удар БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе Киев – Харьков – Должанский в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.
В результате удара беспилотника поврежден автомобиль Skoda Octavia. Двое мужчин, находившиеся внутри автомобиля, получили акубаротравмы (контузию) и обломочные ранения средней степени тяжести.
Оба пострадавших госпитализированы, чтобы им оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и профильные службы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, машина, Нацполиция, пожары;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 18:46;