Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)

2 июня россияне нанесли удар БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе Киев – Харьков – Должанский в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.

В результате удара беспилотника поврежден автомобиль Skoda Octavia. Двое мужчин, находившиеся внутри автомобиля, получили акубаротравмы (контузию) и обломочные ранения средней степени тяжести.

Оба пострадавших госпитализированы, чтобы им оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и профильные службы.