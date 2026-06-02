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Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)

Происшествия 18:46   02.06.2026
Оксана Якушко
Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)

2 июня россияне нанесли удар БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе Киев – Харьков – Должанский в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.

В результате удара беспилотника поврежден автомобиль Skoda Octavia. Двое мужчин, находившиеся внутри автомобиля, получили акубаротравмы (контузию) и обломочные ранения средней степени тяжести.

Оба пострадавших госпитализированы, чтобы им оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и профильные службы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня россияне нанесли удар БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе Киев – Харьков – Должанский в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.".