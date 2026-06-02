Двоє поранених: російський БпЛА поцілив цивільну автівку на трасі (фото)
2 червня росіяни завдали черговий удар БпЛА по цивільному автомобілю на трасі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі Харківської області, повідомляє Нацполіція.
Внаслідок удару безпілотника пошкоджений автомобіль Skoda Octavia. Двоє чоловіків, які перебували всередині автомобіля, отримали акубаротравми (контузію) та уламкові поранення середнього ступеня важкості.
Обох постраждалих ушпиталили, щоб їм надали необхідну медичну допомогу.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та профільні служби.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 18:46;