Live

«Задля власних потреб» Плантацію конопель знайшли на Харківщині (фото)

Події 11:26   18.07.2026
Оксана Якушко
«Задля власних потреб» Плантацію конопель знайшли на Харківщині (фото)

Теплиці із 76 кущами конопель знайшли правоохоронці у селі Геніївка Чугуївського району Харківської області, повідомляє Нацполіція.

Поліцію повідомили, що на Чугуївщині незаконно вирощує коноплі місцевий мешканець.

Тож поліціянти провели санкціонований обшук, і на території його домоволодіння поліціянти знайшли 76 ретельно доглянутих кущів конопель. За словами чоловіка, рослини він вирощував для власного вживання, пояснивши це багаторічною згубною звичкою.

Вилучені рослини направили на дослідження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження через незаконний посів і вирощування конопель.

“Ботаніку” світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Читайте також: «Жорсткий апокаліпсис»: українські БПЛА атакували склад Wildberries під Москвою

Автор: Оксана Якушко

Популярно

«Задля власних потреб» Плантацію конопель знайшли на Харківщині (фото)
«Задля власних потреб» Плантацію конопель знайшли на Харківщині (фото)
18.07.2026, 11:26
Сьогодні 18 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 липня 2026: яке свято та день в історії
18.07.2026, 06:00
Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою
Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою
18.07.2026, 08:53
Новини Харкова — головне 18 липня: 2 загиблих, 18 постраждалих, 18 атак
Новини Харкова — головне 18 липня: 2 загиблих, 18 постраждалих, 18 атак
18.07.2026, 09:49
Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єднали зусилля (відео)
Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єднали зусилля (відео)
17.07.2026, 13:40
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
13.07.2026, 09:42

Новини за темою:

18.07.2026
2 загиблих, 18 постраждалих, серед них 5 дітей: як минула доба на Харківщині
17.07.2026
Наслідки удару ракетою «Бандероль» по Харкову показала прокуратура
17.07.2026
П’ятеро постраждали, серед них троє дітей, внаслідок удару КАБ по Ізюму (фото)
17.07.2026
Псевдокопа викрили у Харкові: чоловік мав підробне посвідчення
16.07.2026
Харків’янина підозрюють у розповсюдженні наркотиків – що у нього знайшли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Задля власних потреб» Плантацію конопель знайшли на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 11:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Теплиці із 76 кущами конопель знайшли правоохоронці у селі Геніївка Чугуївського району Харківської області, повідомляє Нацполіція.".