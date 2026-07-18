«Задля власних потреб» Плантацію конопель знайшли на Харківщині (фото)

Теплиці із 76 кущами конопель знайшли правоохоронці у селі Геніївка Чугуївського району Харківської області, повідомляє Нацполіція.

Поліцію повідомили, що на Чугуївщині незаконно вирощує коноплі місцевий мешканець.

Тож поліціянти провели санкціонований обшук, і на території його домоволодіння поліціянти знайшли 76 ретельно доглянутих кущів конопель. За словами чоловіка, рослини він вирощував для власного вживання, пояснивши це багаторічною згубною звичкою.

Вилучені рослини направили на дослідження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження через незаконний посів і вирощування конопель.

“Ботаніку” світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.